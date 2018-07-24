Министерство финансов сформировало перечень государственных предприятий, с которыми могут быть связаны крупнейшие фискальные риски.
Список из 25 госпредприятий обнародован на сайте ведомства.
Первым в нем значится НАК «Нафтогаз Украины», далее следуют «Укрзализныця» и «Энергорынок».
В список внесены Государственная продовольственно-зерновая компания (ГПЗКУ), «Антонов», НПКГ «Зоря-Машпроект», НСК «Олимпийский», «Укркосмос», ГП «Чернобыльская АЭС» «Укрпошта», «Укртрансгаз».
В перечне – 12 предприятий, подчиненных Министерству энергетики и угольной промышленности: «Энергоатом», «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», «Региональные электрические сети», а также угольные предприятия «Лисичанскуголь», «Селидуголь», «Львовуголь», «Мирноградуголь», «Первомайскуголь», «Шахтоуправление Южно-донбасское №1», «Торецкуголь», «Шахта им. Сургая».
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