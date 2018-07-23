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Позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная. Соответствующее заявление посла Италии Давиде Ла Чечилиа распространила  пресс-служба МИД.  

«Позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, о чем Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние меры, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и Семерки», - заявил посол во время встречи с заместителем министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, на которую он был приглашен за разъяснениями в связи с недопустимыми высказываниями министра внутренних дел Италии Сальвини относительно Украины.

Со стороны МИД Украины было отмечено, что Украина рассчитывает, что Италия и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции ЕС по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Как сообщал ForUm, министр внутренних дел Италии и глава правой партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет «фальшивой».

После этого посол Италии был вызвал в МИД Украины.

 

 

 
ForUm

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