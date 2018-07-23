Президент Украины Петр Порошенко поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса, однако против лоббистских схем, которые нарушают условия ЗСТ с ЕС.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Президента.

«Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, противоречащие Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли», - заявили в АП.

У Порошенко уточнили, что он подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений.

Одним из инициаторов законопроекта был глава Радикальной партии Олег Ляшко, который также отреагировал на президентское вето.

«Порошенко предлагает исключить норму о запрете экспорта дров. Это означает, что именно Порошенко и его окружение отвечают за бешеную контрабанду леса под видом дров и защищает мародеров, которые продают за бесценок национальные богатства Украины», - написал Ляшко в Facebook.

Напомним, Порошенко ветировал закон, предусматривающий ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн кубометров на время действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов и введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

18 июля на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман поручил Госаудитслужбе, ГФС, Госгеокадастру и Национальной полиции проверить лесные хозяйства на предмет незаконной вырубки леса.

По его словам, контрабанда леса достигла объемов 6-8 млрд грн в год.