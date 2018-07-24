Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко раскритиковала идею премьер-министра Владимира Гройсмана о присвоении боксеру Александру Усику звания Героя Украины.

«При всем уважении к нашим спортсменам и к их достижениям и победам; радости, что Украинский Флаг поднимается в честь этих побед; гордости, что звучит украинский гимн; осознании, что государство должно поддерживать развитие спорта; все же считаю популистскими и непродуманными заявления о том, что победитель в спортивном поединке должен получить звание Героя Украины», - написала она в Facebook.

«Герои Украины – на фронте! Они защищают Украину в реальных боях с Москвой, а не в Москве. И хотелось бы, чтобы наше правительство в тылу помнило, где война, и понимало разницу между спортивными кумирами и героями Украины. В последние четыре года это высокое звание было присуждено нашим воинам за героизм и мужество, многим – посмертно... Поэтому не стоит путать грешное с праведным, смешивать все вместе и заниматься демагогией на теме героев», - считает Геращенко.

Политик подчеркнула, что значения Звезды Героя нельзя размывать.

Как сообщал ForUm, 22 июля украинский боксер из Крыма Александр Усик в Москве победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF).

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит Президенту присвоить Усику звание Героя Украины.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко раскритиковал Усика за бой в Москве.