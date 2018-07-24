также в разделеПолитика
Мэр Ирпеня уходит в отставку 17
Крупнейший польский сайт Polonia Christiana: Медведчук считает, что Вашингтон не будет воевать с Россией за дела Украины 17
Савченко отказалась проходить полиграф и продолжает голодать 26
МИД подтвердил встречу политдиректоров «нормандской четверки» 23
Посол Италии объяснился в связи со скандальным заявлением министра 52
В РФ хотят обсудить идею референдума на Донбассе в «нормандском формате» 43
В АП объяснили причины вето на законопроект о контрабанде леса 73
Украина и США считают «Северный поток-2» угрозой энергобезопасности Европы 42
Порошенко ветировал закон о контрабанде леса 73
Пиховшек: Высокий профессионализм Медведчука на протяжении многих лет обмечают даже его непримиримые оппоненты 94
Полсотни депутатов пропустили 90% голосований Рады за сессию 19
Кириленко раскритиковал Усика за бой в Москве 256
Порошенко поздравил жителей трех городов Донбасса с четвертой годовщиной освобождения 357
Порошенко уволил подозреваемого в смертельной ДТП главу РГА 35
Гройсман попросит у Порошенко звание героя Украины для Усика 33
Зеркаль о «Северном потоке-2»: Только 4 страны не поддерживают Украину 141
Климкин назвал идею референдума на Донбассе репетицией развала Украины 113
Финляндия поможет Украине в реформе школы 47

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко раскритиковала идею премьер-министра Владимира Гройсмана о присвоении боксеру Александру Усику звания Героя Украины.  

«При всем уважении к нашим спортсменам и к их достижениям и победам; радости, что Украинский Флаг поднимается в честь этих побед; гордости, что звучит украинский гимн; осознании, что государство должно поддерживать развитие спорта; все же считаю популистскими и непродуманными заявления о том, что победитель в спортивном поединке должен получить звание Героя Украины», - написала она в Facebook.

«Герои Украины – на фронте! Они защищают Украину в реальных боях с Москвой, а не в Москве. И хотелось бы, чтобы наше правительство в тылу помнило, где война, и понимало разницу между спортивными кумирами и героями Украины. В последние четыре года это высокое звание было присуждено нашим воинам за героизм и мужество, многим – посмертно... Поэтому не стоит путать грешное с праведным, смешивать все вместе и заниматься демагогией на теме героев», - считает Геращенко.

Политик подчеркнула, что значения Звезды Героя нельзя размывать.

Как сообщал ForUm, 22 июля украинский боксер из Крыма Александр Усик в Москве победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF).

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит Президенту присвоить Усику звание Героя Украины

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко раскритиковал Усика за бой в Москве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги