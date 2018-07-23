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Во вторник, 24 июля, в западных областях, на севере Украины и Винницкой и Черкасской областях пройдут дожди и прогремят грозы. На остальной территории - без осадков, только ночью возможны локальные дожди практически во всех наших областях, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На западе ожидается + 20 + 25 градусов, жара на юге и востоке, + 26 + 32 градуса. В целом ожидается + 24 + 29 градусов.

В Киеве завтра снова дожди, грозы, высокая влажность и около +25С.

«Однако не стоит ругать имеющуюся погоду, потому что на текущей неделе высокая температура воздуха начнет распространяться севернее. Жара охватит все области Украины», - сообщила синоптик.
ForUm

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