В селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области нашли гриб-дождевик весом 17,75 килограмма.
Об этом сообщает ТСН.
«Гриб-великан весит 17,75 килограмма», - говорится в сообщении.
В Национальном реестре рекордов Украины отметили, что заявка на регистрацию находки не поступала. При этом в организации сообщили, что ранее зафиксированные грибы-рекордсмены были меньших размеров.
«Мы видели эту информацию. Но, к сожалению, этот великан не был внесен в Национальный реестр рекордов. Заявка на такую регистрацию не поступала», - сказала руководитель реестра Лана Ветрова.
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