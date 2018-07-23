В селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области нашли гриб-дождевик весом 17,75 килограмма.

Об этом сообщает ТСН.

«Гриб-великан весит 17,75 килограмма», - говорится в сообщении.

В Национальном реестре рекордов Украины отметили, что заявка на регистрацию находки не поступала. При этом в организации сообщили, что ранее зафиксированные грибы-рекордсмены были меньших размеров.

«Мы видели эту информацию. Но, к сожалению, этот великан не был внесен в Национальный реестр рекордов. Заявка на такую ​​регистрацию не поступала», - сказала руководитель реестра Лана Ветрова.