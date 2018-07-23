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Народный депутат от «БПП» Ирина Фриз будет просить СБУ и ГПУ возбудить уголовное производство в отношении арестованной в США россиянки Марии Бутиной в связи с ее антиукраинскими выступлениями в Крыму в 2014 году.

Об этом нардеп написала в Facebook.

«На этом видео можно увидеть, как она поддерживает действия России в Крыму. В связи с этим буду обращаться в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины о наличии признаков преступления и возбуждения уголовного дела против Марии Бутиной», - сообщила Фриз.

 

 

По ее словам, выступление Бутиной является косвенным подтверждением выполнения задач спецслужб РФ.

«Это поможет контрразведывательным органам США доказать причастность Бутиной к выполнению задач Кремля на территории Соединенных Штатов», - подчеркнула Фриз.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в шпионаже.

Позже американские прокуроры предъявили ей новое обвинение.

Судья принял решение арестовать ее на время судебного разбирательства. 

Мария Бутина - член правления организации Право на оружие. Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал Дональд Трамп.

Россиянка поддерживала аннексию Крыма и боевиков на Донбассе.

 

 

 
ForUm

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