Отсутствие необходимых средств в уставном капитале коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» значительно усложняет процесс подготовки к отопительному сезону, закупку техники и энергоносителей, выполнение задач по ремонту и модернизации тепловых сетей. Об этом в комментарии журналистам заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

20 июля решение об увеличении уставного капитала «Киевтеплоэнерго» с 1,2 до 2 млрд грн не было поддержано депутатами.

«Возвращение теплового имущества под контроль города после завершения сделки с ОАО «Киевэнерго» - это общая ответственность за его дальнейшую модернизацию и стабильную работу, преодоление кризисных процессов, для чего необходима поддержка со стороны собственника в лице Киевсовета. Сегодня мы должны действовать сообща, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги, поддержав городское предприятие, решив критические вопросы поставок газа, острой аварийности сетей», - подчеркнул зампредседателя КГГА.

По словам Пантелеева, указанные средства необходимы для надлежащей комплектации техники и оборудования, закупки трубопроводов и других материалов для ремонта сетей, закупки техники и оборудования для работы персонала, своевременного расчета за энергоносители.

«Предприятие начало работу уже после завершения отопительного сезона, то есть средств за отопление они не получают, а значит необходимых финансовых объемов для качественной подготовки города к зиме катастрофически не хватает. Ежедневно мы ликвидируем до полусотни повреждений сетей. Невозможно осуществить качественные изменения без надлежащей техники и оборудования, в условиях, когда аварийность сетей достигает 80%», - сказал Пантелеев.

Он обратил внимание на то, что предприятие регулярно отчитывается о средствах, потраченных ранее.

«350 млн грн пошли на закупку тепловой энергии с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6; на оплату труда людям направлены более 180 млн грн; еще 41 млн пошел на расходы в процессе предоставления услуг – электроэнергию, горюче-смазочные материалы, проведения аварийно-ремонтных работ; на закупку материалов и оборудования ушло еще 12 млн грн», - отметил чиновник.