В Минагрополитики совместно с техническим комитетом стандартизации, представителями отраслевых ассоциаций и украинской науки при поддержке проекта IFC «Реформирование инвестиционного климата» начато просмотр государственного стандарта на пшеницу ГОСТ 3768:2010 «Пшеница. Технические условия».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стандарт является одним из ключевых документов, который устанавливает требования к зерну пшеницы на украинском зерновом рынке.

«Решение о пересмотре стандарта обусловлено необходимостью его обновления – для оптимизации процессов производства, хранения и переработки зерна пшеницы. При этом обязательным при разработке новой редакции является сбалансирование и учет интересов отечественного производителя, мукомольной и хлебопекарной отраслей, а также создание благоприятных условий ведения бизнеса и международной торговли», - прокомментировала замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева.

В рамках работы над стандартом сейчас рассматриваются предложения по уменьшению количества классов непродовольственного зерна, а также обсуждается корректировка отдельных показателей качества пшеницы, приближение к международным требованиям к пшенице.

Обновленная версия документа в целом будет ориентирована на учет потребностей зернового рынка, в частности, производителей зерна, перерабатывающей отрасли и компаний, осуществляющих торговлю зерном. Первое рассмотрение текста документа состоится на заседании ТК 170 «Зерновые и продукты их переработки» в сентябре этого года.