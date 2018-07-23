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Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, обнаружили в Донецкой области тайник со взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Из автомобиля, который находился в одном из гаражных кооперативов Мариуполя, правоохранители изъяли пять тротиловых шашек общим весом один килограмм и холодное оружие.

Правоохранители установили, что указанный гараж арендовал местный житель, который в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

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