По теме установления мира на Донбассе и восстановления отношений с Россией, я лично, призываю вас голосовать за Виктора Владимировича Медведчука, высокий профессионализм которого много лет подряд признают даже его идеологические оппоненты, заявил политолог Вячеслав Пиховшек в эфире NewsOne.

Вся деятельность Медведчука на протяжении многих десятилетий направлена на соблюдение интересов Украины, что свидетельствует о его настоящем патриотизме, считает политолог.

«Вот вам пример из ситуации в ноябре 2002 года. Тогда нашу страну несправедливо обвинили в продаже Саддаму Хуссейну РЛС «Кольчуга». Медведчук в тот момент — глава Администрации президента, то есть ближайший советник Леонида Кучмы, занимался этим делом лично. 19-го ноября 2002-го года Медведчук работал в Нью-Йорке в ООН, вел переговоры с председателем Совбеза ООН, постоянным представителем КНР при ООН Ван Инфаном и в комитете ООН номер 661 по санкциям против Ирака. Его уже и в то время демонизировали, обливали грязью, но даже те, кто не просто критически, а уничижительно пытался относиться к Медведчуку, с самого начала выступавшего против подчинения Украины США, всегда признавали его высочайшего уровня профессионализм», — сказал политолог.

Это также подтверждает статья в «Украинской правде» от 12 ноября 2002 года «Медведчук как последняя надежда президента. Стратегия Украины в «кольчужном скандале», считает Пиховшек, в которой издание, не испытывающее симпатий к Медведчуку, высоко оценило его работу.

«Медведчук солировал на протяжении часа, изредка зачитывая особо важные моменты из подготовленных напечатанных листков. Держался крайне уверенно. Основной посыл – мы представляем суверенное государство, нам нечего оправдываться, все обвинения в адрес Украины (о Кучме – ни слова) безосновательны», — писала УП.

Отстаивая честь и доброе имя своей страны, Медведчук впервые официально выдал конкретные данные по произведенным в Украине «Кольчугах» и их дальнейшей судьбе, подчеркнул Пиховшек.

«Украина, сказал Медведчук, дала возможность ознакомиться с такой информацией и проверить номера произведенных ею «Кольчуг». При этом глава АП на нескольких брифингах, а также публично в прессе подчеркивал – никто не хочет нарушать международное право, но топтаться по себе, проявлять к себе неуважение, Украина не позволит», — отметил политолог.

Спустя 14 лет идеологический противник Медведчука Тарас Стецьків, который как раз и кричал, что «Украина продала «Кольчуги», в интервью «Хвиле» от 26 декабря 2016-го года признал, что «кто-то дал США неправильную информацию по «Кольчугам».

Высокий профессионализм Медведчука не раз отмечал и Роман Бессмертный, еще один его идеологический оппонент лидера «Украинского выбора», напомнил Пиховшек.

«Я знаю способности Виктора Владимировича, мы много работали вместе, мы много работали против, но мы граждане Украины, и у него есть своя позиция и задача – вытащить из плена граждан Украины». Это сказал 26-го января 2016-го года Роман Бессмертный, в прошлом человек Ющенка», — отметил политолог.

Призывая граждан на предстоящих выборах голосовать за профессионалов, он также отметил, что многие забыли, что такое проведенная Медведчукоам политреформа 2004-го года.

«А это Конституция, по которой мы живем», — напомнил Вячеслав Пиховшек.