Мукачевская прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту причинения сотрудниками управления патрульной полиции в Закарпатской области телесных повреждений двум местным жителям неподалеку стационарного поста «Нижние Ворота». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Как сообщили юноши, 20 июля, около 04:00 к ним на служебном автомобиле подъехали сотрудники патрульной полиции в Закарпатской области, после чего стали наносить им удары по различным частям тела.

Первичная квалификация в данном уголовном производстве по ч.2 ст. 365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток.

Согласно санкции ч.2 ст. 365 УК Украины, за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.