53 народных депутата пропустили 90% голосований Верховной Рады в течение восьмой сессии (февраль-июль).

Большинство из них являются членами группы «Возрождение» (11 человек), «Оппозиционного блока» (15) и «Воля народа» (10), сообщает Комитет избирателей Украины.

Пятеро депутатов не проголосовали (не была нажата «за», «против» или «воздержался») ни разу за сессию. Это Евгений Бакулин, Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Также среди ТОП-10 депутатов, которые почти не голосовали Константин Жеваго (принял участие в 0,36% голосований), Евгений Мураев (0,54%), Виталий Чепинога (0,63%), Вадим Рабинович (1,3%) Ефим Звягильский (1,34%).

Практически не голосовали такие известные политики как Дмитрий Добкин (принял участие в 4,2% голосований), Сергей Кивалов (4,78%), Виталий Хомутынник (5,18%), Роман Зварыч (6,93%), Наталья Королевская (7,82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михаил Поплавский (9,6%).

Лишь отдельные депутаты приняли участие во многих голосованиях Рады. Среди них Иван Спорыш (99,82%), Михаил Бондарь (99,42%) и Виктор Пинзеник (99,29%).

Всего в течение восьмой сессии было проведено 72 пленарных заседания, во время которых произошло 2239 голосований.

Перечень депутатов, которые пропустили 90% голосований в течение сессии.