Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая обнародовала видеозапись пыток заключенного в ярославской исправительной колонии №1, из-за угроз уехала из России.

Об этом сообщает пресс-служба фонда в Facebook.

«Адвокат заключенного Евгения Макарова уехала из России и попросила госзащиты.

Защитник пострадавшего от пыток в колонии № 1 Ярославля Евгения Макарова адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова уехала из страны и обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи», - говорится в сообщении.

Ранее правозащитники опубликовали в «Новой газете» видео пыток заключенного Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают скованного наручниками заключенного. В заявлении на имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина Бирюкова сообщает, что ей стало известно, что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката.

«Мы в «Общественном вердикте» считаем, что угроза личной расправы реальна и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России», - пояснили в фонде.

Учитывая бездействие прокуратуры Ярославской области и прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях с апреля 2017 года, защитник Макарова также обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку органов прокуратуры в Ярославской области.

Бирюкова также просит Следственный комитет забрать расследование уголовного дела о пытках в колонии №1 из Ярославля в Москву.

«Следственные органы Ярославской области дискредитировали себя, неоднократно отказывая в возбуждении уголовного дела. Только после публикации видео, под давлением общественности, было принято решение о возбуждении уголовного дела», - заявили правозащитники.

По имеющейся у адвоката Бирюковой информации, ярославский следователь, участвующий в расследовании дела, родственник сотрудника колонии Сипана Мамаяна. Мамаян – один из фигурантов скандального видео. Зампрокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях Михайлов — родственник замначальника ИК№1 Игита Михайлова. Эти обстоятельства могут объяснять, почему жалобы на пытки не расследовались с 2017 года.