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Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который стрелял в скрипачку в центре Львова.

По данным полиции, предварительно установлено, что выстрел мог быть осуществлен из пневматического оружия.

В полицию 22 июля поступило сообщение от медиков одного из львовских травмпунктов о 20-летней жительнице Миргорода Полтавской области, доставленной в медучреждение с ранением ноги. Врачи изъяли из раны металлическую пулю и после оказания медицинской помощи пациентку отпустили.

Как предварительно установили правоохранители, около 15:00 на площади Рынок во Львове неизвестный злоумышленник выстрелил потерпевшей в ногу, вероятно, из пневматического оружия. По словам девушки, она играла на скрипке, когда вдруг почувствовала резкую боль.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают личность злоумышленника и просят всех, кто может помочь установить обстоятельства происшествия, соглашаться на оперативную линию 102.
ForUm

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