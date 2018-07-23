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Полиция выясняет обстоятельства появления на зданиях Одессы надписей антисемитского содержания.

Они были обнаружены сегодня в Приморском районе города, сообщает пресс-служба облполиции.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей, а также лицо, их нанесшее.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
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