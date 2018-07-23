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В аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на компанию туроператора JoinUp!

Так, рейс YanAir по расписанию должен был прибыть в Борисполь в 11:40, однако сейчас время прилета изменено на 20:30.

«Рейс задерживается, потому что до сих пор туда не вылетел самолет из Украины, который должен забрать туристов. Не вылетел по техническим причинам», - сообщили в компании.

Количество людей, которые не могут вылететь, неизвестно, однако ожидается, что их более 150 человек – рейс был полностью заполнен.

Напомним, 11 июля в Турции в аэропорту задержали четыре рейса, которыми должны были вернуться 543 украинских туриста.
ForUm

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