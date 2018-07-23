также в разделеОбщество
Против причастных к распределению радиочастот в Крыму введут санкции
Подозреваемому в убийстве Ноздровской изменили подозрение: ему грозит пожизненное 20
Дело Гриба отправили на дорасследование 17
В Одесский порт зашли корабли НАТО 34
Гриб в суде не признал вину в содействии терроризму 50
Разоблаченный сторонник «ДНР» пытался подкупить силовиков 20
Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в сутки 52
Проверка перевозчиков: За два дня – 326 нарушений 83
ООС: 15 обстрелов, один военный ранен 16
Луценко стал дедом 43
Ситуация с поставками хлора на водоканалы стабилизировалась 17
В Кривом Роге прошел ЛГБТ-марш 56
Во Франции задержали не того Саркисяна 32
Черниговская полиция ищет хулиганов, привязавших «ватника» к столбу 65
МИД: События в Азовском море «искусственно обостряют» 91
Безопасность на дорогах: Патрули усилят военными и техникой Нацгвардии 178
Минобороны разорвало контракт на строительство казарм в «Широком Лане» 40
В Украину не пропустили книгу с упоминанием о «русском боевом НЛП» 33

Защита приговоренного к 8 годам колонии строгого режима по делу о подготовке диверсий на территории полуострова гражданина Украины Евгения Панова обжаловала приговор. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Сергей Легостов.

«Подали апелляцию в Верховный суд России. Согласно позиции Панова, мы просим полностью его оправдать», – сказал Легостов.

Как сообщал ForUm, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела «украинских диверсантов» Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

В апреле 2018 года суд перешел к рассмотрению по существу дела «украинского диверсанта» Панова. ​Обвиняемый отказался от сделки с российским следствием, ему продлили арест на полгода, до 26 сентября.

10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении якобы подготовленных разведкой Министерства обороны Украины терактов в аннексированном Крыму.

ФСБ сообщила, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа в районе Армянска обнаружена и задержана группа украинских диверсантов.

При их задержании погибли двое российских военнослужащих.

Среди задержанных украинцы Панов и Захтей. Они не являются кадровыми сотрудниками ГУР Минобороны.

По данным  ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов. Захтея подозревали в обеспечении работы диверсионной группы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги