В отношении всех причастных к распределению радиочастот в аннексированном Крыму Украина планирует ввести определенные санкции. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.

«Мы собрали всю информацию, где в Крыму вещают российские радиостанции и каналы. Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это пятьсот страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. И все эти люди получат по заслугам. Прежде всего, мы должны работать над санкциями. Они украли радиочастотный ресурс, так что частоты распределены незаконно. У нас происходит мощная коммуникация с прокуратурой АРК, СБУ, Министерством юстиции, МИДом, Министерством информационной политики. Это наш совместный проект, и я считаю, что где-то в сентябре мы сможем его полноценно представить», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания выдал новые разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре на временно неподконтрольных территориях в Донецкой области и в Крыму.

Разрешения на временное вещание получили: Черноморская телерадиокомпания (Чаплинка, Херсонская область), UA:Крым (Чаплинка, Херсонская область), 5 канал (Чаплинка, Херсонская область и Донецкая область), Телеканал «Прямой» (Донецкая область), Свободное радио (Донецкая область), Страна ЧМ (Донецкая область).

В январе 2018 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины».

Документ был инициирован Нацсоветом и министерством информационной политики Украины, был доработан и внесен в парламент комитетом Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики.

Закон регулирует ускоренную выдачу временных разрешений на телерадиовещание «на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию».

Россия и ее союзники прекратили вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины – в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности доносить свой сигнал к аудитории на неподконтрольной Киеву территории.

С 4 сентября 2017 года в ФМ-диапазоне на частоте 105,9 МГц началось круглосуточное вещание Радио Крым.Реалии, которое также совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на аннексированный Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц. Для неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей с 23 января 2016 года вещает проект Радио Донбас.Реалии, который имеет ФМ-покрытие в городах Востока Украины и выходит на средних волнах Всемирной службы радио Украины (1431 кГц).