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22 июля около 16:00 в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Житомире произошел обвал потолка, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Выяснилось, что потолок упал в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью, женщина успела выбежать в коридор.

Специалисты ГосЧС эвакуировали жильцов дома из других 24-х комнат.

Вследствие чрезвычайного происшествия погибших и травмированных не обнаружено.

Трех жителей разрушенной квартиры сейчас временно поселили в гостинице «Житомир». На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр данного здания для дальнейшего решения проблемы.
ForUm

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