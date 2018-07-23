22 июля около 16:00 в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Житомире произошел обвал потолка, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Выяснилось, что потолок упал в одной из комнат на втором этаже бывшего общежития. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью, женщина успела выбежать в коридор.
Специалисты ГосЧС эвакуировали жильцов дома из других 24-х комнат.
Вследствие чрезвычайного происшествия погибших и травмированных не обнаружено.
Трех жителей разрушенной квартиры сейчас временно поселили в гостинице «Житомир». На утро 23 июля запланирован комиссионный осмотр данного здания для дальнейшего решения проблемы.
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