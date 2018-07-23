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В Киеве днем ​​23 июля ожидается гроза. Об этом предупредили в Украинском Гидрометцентре, передает пресс-служба КГГА.

Кроме того, как прогнозируют синоптики, в столице будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможны град и шквалы ветра 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура – 23-25°.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
ForUm

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