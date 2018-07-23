В России в ростовском военном суде начался суд над гражданином Украины Павлом Грибом, который обвиняется в содействии терроризму. Он не признал вину. Дело отправлено на дорасследование.

Президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект №5495, предусматривавший введение уголовной ответственности за контрабанду леса. Как объяснили в АП, Порошенко поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса, однако против лоббистских схем, которые нарушают условия ЗСТ с ЕС.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил «Укрзализныце» фиксировать перевозки леса и документацию, передавать фотоматериалы Госаудитслужбе, ГФС, Нацполиции.

Прокуратура Киевской области изменила ранее сообщенное подозрение Юрию Россошанскому по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью Ирины Ноздровской.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко раскритиковал Усика за бой в Москве.

Сотрудники Укртрансбезопасности по результатам рейдовых проверок украинских перевозчиков 21 и 22 июля обнаружили 326 нарушений.

В Киеве полиция задержала гражданина Польши, который убил мужчину и ножом ранил женщину.

В порт Одессы зашла группа кораблей НАТО.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 42-летнему водителю грузовика, с участием которого произошла автокатастрофа на трассе вблизи пгт Кривое Озеро.

Королевский районный суд Житомира также отправил под домашний арест на 60 суток владельца маршрутки, которая 20 июля попала в смертельное ДТП.