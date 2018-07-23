Более 50% проектов дорожного строительства, запланированных на текущий год, выполнены или на завершающей стадии, а в сентябре в правительстве ожидают полную оценку ситуации в отрасли по всем областям. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время правительственного совещания, посвященного вопросам дорожного строительства и развития дорожного хозяйства.
Он отметил, что строительная машина «идет полным ходом».
«Больше половины планов уже выполнено. Но в разных регионах по-разному эта работа выполняется. Я поставил четкие задачи: темпы надо ускорять, а средства использовать эффективно и рационально, - сказал Гройсман. - Мы делаем проверки, будут аудиты по завершению объектов. Далее – в сентябре – будем понимать, кто справился с заданиями, кто нет. Всем дам оценку, кто, имея ресурсы, не смог организовать работу».
Участники совещания отметили, что в региональном разрезе лучше всех с поставленной задачей справляются Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Херсонская и Хмельницкая области, где процент выполнения работ превышает 80%. В Черновицкой и Сумской области ситуация плохая.
В этом году на ремонт дорог выделено рекордное финансирование – более 45 млрд грн. Государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения составила 11,53 млрд грн. Объем финансирования мероприятий по повышению безопасности дорог достиг 2,6 млрд грн.
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