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В селе Ивановка Житомирского района ликвидировали пожар дома, произошедшей из-за разряда молнии.

По данным ГосЧС, сообщение о происшествии поступило 21 июля в 14:19.

На месте происшествия выяснилось, что огнем полностью охвачены кровля и мансардный этаж двухэтажного кирпичного дома.

В 14:39 двум отделениям спасателей удалось локализовать пожар, а в 17:21 - ликвидировать. Спасатели предотвратили распространение пламени в помещение на первом этаже. Огнем уничтожены крыша и мансардный этаж, повреждены вещи домашнего обихода.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за разряда молнии, который попал в дом. По словам владелицы, она сидела на дворе и чистила грибы, когда начался дождь, женщина пошла в дом. После того как сильно загремело, хозяйка вышла во двор посмотреть, все ли нормально со зданиями соседей, и вернулась в дом. Однако через некоторое время она почувствовала запах дыма. Увидев, что горит ее дом, женщина вызвала спасателей и вместе с соседями начали выносить вещи из дома.
ForUm

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