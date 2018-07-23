22 июля во время несения службы на КПВВ «Марьинка» при осмотре автомобиля Toyota Corolla правоохранители обнаружили тайник, где находились документы с символикой «ДНР», оформленные на жителя Донецка гражданина К., сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В частности, найдено служебное удостоверение «Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР «Казачество ДНР», знак качества «Народный контролер общественного движения «Донецкая республика» и членский билет общественного движения «Донецкая республика».

Гражданин К. предложил денежные средства сотрудникам Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы в размере 1000 грн за неразглашение факта обнаружения документов с символикой «ДНР», когда должностные лица осуществляли контрольно-разрешительные процедуры. Данный факт предложения предоставления гражданином К. неправомерной выгоды задокументирован.

Поскольку в действиях гражданина К. усматриваются признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 369 Уголовного кодекса Украины, материалы по данному факту переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия решения согласно действующему законодательству.