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22 июля во время несения службы на КПВВ «Марьинка» при осмотре автомобиля Toyota Corolla правоохранители обнаружили тайник, где находились документы с символикой «ДНР», оформленные на жителя Донецка гражданина К., сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В частности, найдено служебное удостоверение «Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР «Казачество ДНР», знак качества «Народный контролер общественного движения «Донецкая республика» и членский билет общественного движения «Донецкая республика».

Гражданин К. предложил денежные средства сотрудникам Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы в размере 1000 грн за неразглашение факта обнаружения документов с символикой «ДНР», когда должностные лица осуществляли контрольно-разрешительные процедуры. Данный факт предложения предоставления гражданином К. неправомерной выгоды задокументирован.

Поскольку в действиях гражданина К. усматриваются признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 369 Уголовного кодекса Украины, материалы по данному факту переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия решения согласно действующему законодательству.
ForUm

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