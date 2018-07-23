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20 июля. Картина дня 56

За прошедшие сутки, 22 июля, боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Тяжелое вооружение не применялось, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.

В результате боевых действий врага один военнослужащий получил ранения.

В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Майорска и Широкино.

По данным разведки двое оккупантов получили ранения.

 
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