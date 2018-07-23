Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в минюсте, встречалась с зампредом ФРС США и замминистра финансов, сообщает Русская служба ВВС.

В апреле 2015 года Бутина посещала Соединенные Штаты вместе с зампредом Центрального банка России Александром Торшиным. Бутина на протяжении нескольких лет работала его помощницей.

Во время поездки в США они встречались с тогдашними вице-председателем Федеральной резервной системы Стэнли Фишером и заместителем министра финансов Натаном Шитсом.

Об этом агентству рассказали источники, знакомые с документами лоббистской организации Центр национальных интересов, которая занималась организацией встреч. Как отмечает Рейтер, центр часто отстаивает пророссийские позиции.

Фишер в переписке с журналистами агентства подтвердил факт встречи. Он не смог вспомнить деталей, но рассказал, что они обсуждали состояние российской экономики и назначение Торшина зампредом ЦБ. До перехода в Банк России Торшин являлся вице-спикером Совета Федерации.

«Я припоминаю, что Торшин говорил о намерении посетить мероприятие Национальной стрелковой ассоциации США. Это замечание не относилось к теме нашей беседы», - рассказал Фишер. Натан Шитс через своего представителя отказался от комментариев.

Оба чиновника в соответствии со своими должностными обязанностями встречались со многими деятелями банковской отрасли из разных стран.

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ее показаниями в сенате, Бутина получала финансовую поддержку для своего проекта в поддержку права на ношение оружия от российского бизнесмена Константина Николаева.

Представитель бизнесмена подтвердил газете, что Николаев контактировал с Бутиной в 2012-2014 годах, когда она выступала в поддержку защиты права на ношение оружие в России. Комментировать информацию о финансовой поддержке он отказался.

Николаев – генеральный директор трансопртного оператора «Н-Транс». Российский Forbes оценивает его состояние в 1,1 млрд долларов.

В первоначальном обвинительном документе, обнародованном в понедельник, 16 июля, Бутиной инкриминировался преступный сговор с целью работы в США иностранным агентом без регистрации в минюсте.

За это нарушение теоретически грозит до 5 лет тюрьмы, хотя на практике приговоры обычно мягче. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Прокуратура утверждает, что лицом, с которым Бутина якобы вступила в преступный сговор, является некий «российский чиновник».

Под этим обозначением скрывается бывший сенатор, зампред Центробанка Александр Торшин.

Позже прокуратура также обвинила россиянку в работе в США незарегистрированным иностранным агентом, а не только в преступном сговоре с этой целью.

Ее потенциальный срок за счет новых обвинений удваивается.

29-летняя Мария Бутина родилась в Барнауле.

Она выросла в семье предпринимателя и сама владела семью мебельными магазинами, в возрасте 22 лет продала шесть из них и перебралась в Москву, где стояла у истоков общественной организации «Право на оружие», которую несколько лет возглавляла, а потом была членом ее правления.

Как и Торшин, Бутина является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США. Она стала заводить связи в этой организациии в 2013 году и принимала в Москве ее делегации. Начиная с 2014 года, они с Торшиным участвовали в ряде мероприятий НСА, в том числе в ее съездах.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в шпионаже.

Позже американские прокуроры предъявили ей новое обвинение.

Судья принял решение арестовать ее на время судебного разбирательства.

Мария Бутина - член правления организации Право на оружие. Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал Дональд Трамп.

Россиянка поддерживала аннексию Крыма и боевиков на Донбассе.