также в разделеМир
СМИ: Бутина встречалась с руководством ФРС и минфина США 14
Лавров потребовал освободить Бутину 102
«Новая газета» опубликовала видео пыток в российской тюрьме 72
Экс-президенту Южной Кореи дали еще 8 лет тюрьмы 19
Трамп обещает стать «худшим врагом» Путина, если отношения между странами не улучшатся 26
Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон 26
Трамп уже ожидает следующей встречи с Путиным 28
СМИ: Российские пранкеры от имени премьера Армении разыграли Могерини и Юнкера 30
Цукерберг признал, что РФ вмешивалась в выборы в США с помощью Facebook 103
Визит Лаврова в Грецию отменен 36
Кнессет объявил Израиль еврейским национальным государством 51
В Турции отменили режим ЧП 36
В США арестовали подозреваемую в шпионаже россиянку 36
Опубликованы фото крещения принца Луи 52
Трамп забрал слова обратно о том, что верит Путину 104
Google оштрафовали на рекордные €4,3 миллиарда 29
Трамп: Черногория может втянуть НАТО в новую войну 128
Трамп: Мы с Путиным неплохо поладили 103

В результате стрельбы в одном из жилых районов Торонто в Канаде 14 человек получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CTV, передает 112 Украина. 

Одна женщина погибла и еще одна молодая девушка в тяжелом состоянии. 

Инцидент произошел в восточной части города, где расположено множество ресторанов, кафе и магазинов. Очевидцы утверждают, что слышали от 12 до 20 выстрелов.

Как сообщает СМИ, свидетель рассказал полиции, что стрелок был в черном, на голове была шляпа. 

По данным сотрудников скорой помощи, ранены доставлены в больницы. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги