В результате стрельбы в одном из жилых районов Торонто в Канаде 14 человек получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CTV, передает 112 Украина.
Одна женщина погибла и еще одна молодая девушка в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в восточной части города, где расположено множество ресторанов, кафе и магазинов. Очевидцы утверждают, что слышали от 12 до 20 выстрелов.
Как сообщает СМИ, свидетель рассказал полиции, что стрелок был в черном, на голове была шляпа.
По данным сотрудников скорой помощи, ранены доставлены в больницы.
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