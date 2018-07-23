Ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, сообщает ассоциация «Укрводоканалэкология».

«На сегодняшний день все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды, благодаря совместной и оперативной работе правительства, Ассоциации и ООО «АХПС», - говорится в сообщении.

Обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, но достаточна для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения.

АО «Днепразот» возобновляет работу хлорной группы цехов. В настоящее время на предприятии завершены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции.

У предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть потребность в дополнительной проработке вопросов доставки.

Госпродпотребслужба вместе со специалистами водоканалов сейчас ведет проверку на местах с отбором проб воды и дополнительным контролем за качеством.

«Указанная ситуация является примером работы в сложных условиях с участием всех заинтересованных сторон», - заявили в ассоциации.

Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня «Днепроазот», который является производителем жидкого хлора, необходимого водоканалам для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.

Как отмечают на предприятии, это вынужденный шаг, поскольку из-за подорожания энергоресурсов производство их продукции стало невыгодным.

Сложившуюся ситуацию пытались исправить с помощью привлечения правительства и СНБО, но, несмотря на достигнутые договоренности с руководством «Днепразота», производство хлора пока не восстановлено.

Позже в «Днепразоте» заявили о готовности возобновить производство хлора при условии повышения его цены.

20 июля АО «Днепразот» заявил о возобновлении работы хлорной группы цехов.