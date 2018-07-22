Введение администрацией президента США Дональда Трампа дополнительных тарифов на импорт в США, которое фактически развязывает торговую войну, грозит снижением глобального ВВП на 0,5%.

Об этом в своем докладе, подготовленном для встречи G20 в Буэнос-Айресе, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, пишет Украинская правда со ссылкой на Finance.co.uk.

«Это, безусловно, определяет влияние на ВВП, который, по наихудшему сценарию в условиях нынешней ситуации, составляет 0,5% от ВВП на глобальном уровне», - отметила Лагард.

Глава МВФ рассказала об угрозе снижения глобального ВВП на следующий день после того, как президент США пообещал новую волну поднятия тарифов на $500 млрд китайского импорта в США.

Перед этим Соединенные Штаты ввели дополнительные таможенные начисления для китайской продукции на общую сумму $34 млрд.

Несколько месяцев назад Вашингтон ввел новые тарифы на алюминий и сталь для иностранных поставщиков, в том числе для Мексики, Канады и союзников с ЕС.