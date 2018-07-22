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За прошедшие сутки, 21 июля, боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 2 раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песок, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкино. Наряду с этим противник в районах Лебединского и Талаковки применил 82-мм минометы.

Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
ForUm

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