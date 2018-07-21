Полиция Чернигова открыла уголовное производство по факту хулиганства и устанавливает обстоятельства, при которых в областном центре привязали к столбу мужчину.

Об этом сообщает сектор коммуникации облглавка.

20 июля в полицию поступило сообщение, что в Чернигове у Красного моста стоит человек, привязанный скотчем к дорожному знаку. На место происшествия выехала полиция, которая освободила мужчину. Следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции опросила участников и свидетелей события и пригласила потерпевшего в отдел полиции для дачи объяснений.

Следственным отделом Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области по согласованию с городской прокуратурой открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Сейчас полиция устанавливает лиц, привязавших мужчину к столбу.

Продолжается досудебное расследование.



Напомним, на улице Чернигова к дорожному знаку привязали мужчину, прикрепив ему к груди табличку с надписью «Я ватник».