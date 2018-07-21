также в разделеОбщество
МИД: События в Азовском море «искусственно обостряют» 42
Безопасность на дорогах: Патрули усилят военными и техникой Нацгвардии 44
Минобороны разорвало контракт на строительство казарм в «Широком Лане» 29
В Украину не пропустили книгу с упоминанием о «русском боевом НЛП» 21
Саперы обезвредили у Водяного 25 российских противопехотных мин 18
Наркодельцу из Закарпатья назначили 15,5 миллиона залога 40
Гибель 19-летнего чемпиона по мотокроссу: Подозреваемую в ДТП отправили в СИЗО 36
Диверсант «ДНР» пытался обстрелять из гранатомета грузовой поезд в Харькове 39
Сутки на Донбассе: 29 обстрелов, 3 военных – ранены 15
В Молдове обнаружили 56 граждан-боевиков «Л/ДНР» 45
Священник Киево-Печерской лавры пытался вывезти в РФ более $50 тысяч 28
20 июля. Картина дня 54
НАПК просит не втягивать его в грязные пиар-кампании 16
«Гавриловские цыплята» после скандала с могильником построят завод по переработке отходов 26
В Украине запретят маршрутки, переоборудованные из грузовых ТС 58
Остановка «Днепразота»: Москаль попросил хлор у Венгрии 37
Москалькова показала фото Сенцова 91
И.о. ректора Одесского медуниверситета на третий день прорвался в кабинет 34

Полиция Чернигова открыла уголовное производство по факту хулиганства и устанавливает обстоятельства, при которых в областном центре привязали к столбу мужчину.

Об этом сообщает сектор коммуникации облглавка.

20 июля в полицию поступило сообщение, что в Чернигове у Красного моста стоит человек, привязанный скотчем к дорожному знаку. На место происшествия выехала полиция, которая освободила мужчину. Следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции опросила участников и свидетелей события и пригласила потерпевшего в отдел полиции для дачи объяснений.

Следственным отделом Черниговского отдела полиции ГУНП в Черниговской области по согласованию с городской прокуратурой открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Сейчас полиция устанавливает лиц, привязавших мужчину к столбу.

Продолжается досудебное расследование.
 

Напомним, на улице Чернигова к дорожному знаку привязали мужчину, прикрепив ему к груди табличку с надписью «Я ватник».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги