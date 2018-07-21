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Задержки украинских кораблей военными РФ в Азовском море с целью проверки являются искусственно созданным обострениям, и пока нет ни одной жалобы от судовладельца или капитана судна об их задержании.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила в эфире 5 канала, сообщает Укринформ.

«Сейчас искусственно созданное обострение в информационном поле вопроса Азова. Оно всегда было. Военное присутствие в Азовском море россиян больше нашего, это понятно. По всем канонам международного морского права военные корабли имеют право останавливать гражданские корабли для осмотра. Для этого не нужны никакие мандаты - ничего. Если это не превышает разумный срок задержания, нет жалоб от капитанов, судовладельцев, у нас есть возможность сказать только, что мы считаем. На основании чего? На основании информации в СМИ, что есть проблема с задержкой кораблей. Если у нас будут материалы, которые нам позволяют заявить протест против задержания, мы будем этим пользоваться», - сказала она.

Зеркаль добавила, что видит очень много «спекуляций» вокруг ситуации с задержками судов в Азовском море.

Как сообщал ForUm, количество задержек и ареста Россией судов, следующих в/из украинских портов через Керченский пролив, составляет уже 148 единиц.

По данным Госпогранслужбы, проверка Россией судов на Азове – законна.
ForUm

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