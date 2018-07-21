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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Финляндской Республики о реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы», принятый Верховной Радой Украины 3 июля. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Соглашение между правительствомы Украины и Финляндии о реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы» подписано 5 марта 2018 в Киеве.

Документ является правовой основой для эффективной реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы» и привлечения средств технической помощи правительства Финляндии в поддержку реформирования общего среднего образования в Украине.
ForUm

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