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Президент Петр Порошенко подписал законы «О ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014» и «О выполнении Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве о преступлениях, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Соглашение между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17, было подписано 7 июля 2017 в Таллинне.

Ратификация Соглашения и имплементация его положений в национальное законодательство обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обоих государств, определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках Соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к сбиванию самолета, в рамках судебной системы Нидерландов.

В частности, особенности передачи Украиной Королевству Нидерландов уголовного производства, выполнение запроса компетентного органа Королевства Нидерландов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории Королевства Нидерландов в режиме видео-конференции, выполнение запроса компетентного органа Королевства Нидерландов о допросе свидетеля или эксперта в режиме видео-конференции.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «Бук» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, ранее отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

 
ForUm

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