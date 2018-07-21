На Харьковщине сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины разоблачили и задержали диверсанта террористической организации «ДНР».

По данным пресс-центра СБУ, житель временно оккупированного Донецка, который в последнее время живет на территории Харьковской области, был завербован представителями так называемого «министерства государственной безопасности ДНР» для совершения диверсионного акта на железной дороге.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что по заданию кураторов фейкового «министерства» злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных сил Украины в зоне проведения ООС. Все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через популярный мобильный мессенджер.

Правоохранители также установили, что с 2002 года злоумышленник отбывал в исправительной колонии четырнадцатилетний срок лишения свободы за совершенное им по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство человека. Сотрудники СБУ с задействованием бойцов спецподразделения «Альфа» задержали диверсанта у железнодорожной станции «Основа» в Харькове при попытке осуществить выстрел из гранатомета в грузовой поезд. У злоумышленника изъят гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом.

Следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании в отношении него судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по задержанию диверсанта проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.