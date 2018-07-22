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Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Перечинской райгосадминистрации Закарпатской области Виктора Олефира, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Главы государства.

«Уволить Олефира Виктора Ивановича с должности председателя Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области согласно поданному им заявлению», - говорится в документе.

Как сообщал ForUm, 16 июля Ужгородский горрайонный суд избрал Олефиру меру пресечения – содержание под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

13 июля в Перечине чиновник, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника, совершил ДПТ, в результате которого погибли две женщины: одна – в реанимации, другая умерла через два дня от полученных травм в больнице.

За час до смертельного ДТП Олефир попал в другую аварию.

На судебном заседании подозреваемый признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших.

14 июля прокурор Закарпатской области объявил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) председателю Перечинской РГА.

В тот же день Олефир написал заявление на увольнение с должности.
ForUm

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