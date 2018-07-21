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Украинские саперы у Водяного сняли с местности 25 российских противопехотных мин ПМН-2, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«После проведения инженерной разведки места, где неподалеку Водяного несколько дней назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2», - говорится в сообщении.

Проверка местности на наличие взрывоопасных предметов продолжается.

Стоит отметить, что противопехотные мины типа ПМН, согласно взятым Украиной международным обязательствам по Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года), в 1999 году уничтожены и Вооруженными силами Украины не используются.

«Поэтому эта находка является еще одним доказательством присутствия российского оружия на территории Украины. Этот факт задокументирован и будет использован как доказательство российской агрессии против Украины», - подчеркнули в штабе.
ForUm

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