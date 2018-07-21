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По ходатайству военной прокуратуры Западного региона Украины жителю Закарпатья, который подозревается в изготовлении и неоднократном сбыте опия экстракционного, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы определено внесение залога в размере 15,5 млн грн. Соответствующее решение принял 20 июля 2018 Галицкий районный суд Львова, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В течение апреля-июля 2018 задокументированы неоднократные факты изготовления и сбыта указанным наркодельцом 3,5 л опия экстракционного. Кроме того, в ходе проведенной спецоперации в общем изъято 7,5 л опия экстракционного – 150 тыс. доз наркотика на сумму около 15 млн грн.

Спецоперация по разоблачению членов организованной группы проводилась следователями следственного отдела Главного управления Национальной полиции во Львовской области совместно с оперативными сотрудниками Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.
ForUm

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