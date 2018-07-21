За прошедшие сутки, 20 июля, боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Широкино и Водяного. Наряду с этим противник в районе Гнутово применил 120-мм миномет, а защитников Павлополя обстрелял противотанковыми управляемыми ракетами. В районе Красногоровки зафиксирована работу вражеской снайперской группы.

Вследствие активных боевых действий врага трое защитников Украины получили ранения.

Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

По данным разведки, один оккупант погиб и еще один был ранен.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 3 раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Причепиловки и Авдеевки. Потерь среди бойцов Объединенных сил нет.