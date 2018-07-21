Апелляционный суд Харьковской области оставил под стражей подозреваемую в ДТП, в результате которого погиб 19-летний велосипедист Андрей Бессонов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напоминаем, следственным судьей Киевского районного суда Харькова было принято решение об удовлетворении ходатайства следственного органа и применении к подозреваемой в ДТП пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

По результатам дорожно-транспортного происшествия погиб 19-летний велосипедист.

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Следственным органом водителю автомобиля «Тойота Прадо» предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.286 УК Украины.

Напомним, вечером 6 июля в Харькове погиб 19-летний мотогонщик Андрей Бессонов, в результате наезда внедорожника, за рулем которого находилась 58-летняя Ольга Котова. В итоге парня в тяжелом и бессознательном состоянии доставили в больницу скорой, однако он, не приходя в сознание, умер.

По данным местных СМИ, адвокат заявил, что у Котовой было два инфаркта и есть подозрение на третий. Также подзащитной очень высокий сахар в крови: «Такой уровень сахара может привести к коме». Защита требовала отпустить Котову лечиться.