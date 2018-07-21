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Суд конфисковал почти полтора миллиона гривен, собранные прихожанами на восстановление Киево-Печерской лавры и приобретение церковной утвари, которые священник пытался незаконно вывезти в РФ, сообщает портал Судебная власть Украины.

Служитель киевского храма в качестве пассажира поезда «Киев-Москва» перемещал через таможенную границу Украины незадекларированные валютные ценности. При осмотре личных вещей у него было изъято 52 700 долларов США.

Суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения), конфисковал изъятую валюту и назначил штраф в размере 100% незадекларированных денежных средств.

«Однако с таким решением не согласились ни адвокат, ни лицо, совершившее административное правонарушение, и подали на постановление местного суда апелляционные жалобы. Апеллянты просили освободить священника от административной ответственности, поскольку последний не собирался скрывать денежные средства, которые являются пожертвованиями прихожан на восстановление Киево-Печерской лавры и приобретение церковной утвари», - говорится в сообщении.

Судья Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев материалы дела, отказал стороне защиты в удовлетворении их апелляционных требований, поскольку лицо осознанно не задекларировало средства, которые перемещало через таможенную границу Украины. Священник Киево-Печерской лавры, заполняя декларацию, отметил, что перемещает с собой одно место с ручной кладью и валюту в размере 70 евро. Кроме того, в ходе устного опроса также сообщил, что ни валюты, кроме задекларированной им, ни каких-либо других товаров и предметов, которые подлежали обязательному декларированию, он через таможенную границу Украины не перемещает.

Таким образом, по решению суда, священник Киево-Печерской лавры был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотрено ст.472 Таможенного кодекса Украины, и конфисковано в доход государства изъятые 52 700 долларов США. Кроме того, служитель киевского храма пополнит государственную казну еще на 1420160,69 гривен в виде уплаты штрафа за нарушение Таможенного кодекса Украины.
ForUm

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