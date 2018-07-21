также в разделеПолитика
Финляндия поможет Украине в реформе школы 30
МН17: Порошенко одобрил соглашение о сотрудничестве с Нидерландами 77
США не поддерживают идею Путина о референдуме на Донбассе 25
МИД вызвал посла Италии из-за скандальных высказываний министра 39
Гаевский: Минские соглашения, газовый консорциум и нейтральный статус Украины - возможные итоги встречи Трампа и Путина в Хельсинки 30
В Польше проиллюстрировали Волынскую трагедию фотографией уничтоженного поляками села 50
Порошенко вернул Варфоломею присвоенные $15 миллионов 239
Глава МВД Италии: В Украине была псевдореволюция, аннексия Крыма – законна 269
Литовский министр назвал Будапештский меморандум большим обманом Украины 41
Помпео: Трамп на встрече с Путиным занял жесткую позицию по Украине 55
Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе 146
Минюст: От российских санкций никто особо не пострадает 30
Красноперов: Переговоры Трамп-Путин показали, что Украина должна самостоятельно решить проблему войны на Донбассе 116
Симоненко заявил об обысках киберполиции в его офисе 34
Раде предложили изменить формулу «Роттердам+» 56
Медведчук: Жидкий хлор в стране не производится уже месяц, а власти до сих пор не решили проблему 121
Нардеп от «Самопомочи» в преддверии выборов решил сложить полномочия 28
Парубий подписал закон для запуска антикоррупционного суда 16

Украина категорически отвергает идею президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении референдума на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

«Кремль отчаянно пытается узаконить свое преступление в виде агрессивной оккупации Крыма и Донбасса. Мы категорически отвергаем эту странную идею о проведении референдума на оккупированных территориях под дулом российского пистолета», - написал он в Twitter.

Дипломат подчеркнул, что такая идея является абсолютно неприемлемой для Украины и ее партнеров.

Ранее издание  Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированной части Донбасса.
 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги