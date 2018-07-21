Украина категорически отвергает идею президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении референдума на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

«Кремль отчаянно пытается узаконить свое преступление в виде агрессивной оккупации Крыма и Донбасса. Мы категорически отвергаем эту странную идею о проведении референдума на оккупированных территориях под дулом российского пистолета», - написал он в Twitter.

Дипломат подчеркнул, что такая идея является абсолютно неприемлемой для Украины и ее партнеров.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на оккупированной части Донбасса.

