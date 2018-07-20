Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что провела видеоконференцию с украинским режиссером Олегом Сенцовым. В своем Instagram она опубликоваоа соответствующее фото.
«Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей», - сообщила Москалькова.
Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека. Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски.
Сенцов, по ее словам, рассказал, что ведет электронную переписку с матерью, общается по телефону с сестрой, много читает и даже хвалит библиотеку колонии.
Режиссер якобы опроверг информацию о критическом состоянии своего здоровья.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на информацию адвоката сообщала об ухудшении здоровья Сенцова.
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