Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что провела видеоконференцию с украинским режиссером Олегом Сенцовым. В своем Instagram она опубликоваоа соответствующее фото.

«Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей», - сообщила Москалькова.

Сенцов, по ее словам, рассказал, что ведет электронную переписку с матерью, общается по телефону с сестрой, много читает и даже хвалит библиотеку колонии.

Режиссер якобы опроверг информацию о критическом состоянии своего здоровья.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на информацию адвоката сообщала об ухудшении здоровья Сенцова.