также в разделеОбщество
НАПК просит не втягивать его в грязные пиар-кампании 9
«Гавриловские цыплята» после скандала с могильником построят завод по переработке отходов 8
В Украине запретят маршрутки, переоборудованные из грузовых ТС 17
Остановка «Днепразота»: Москаль попросил хлор у Венгрии 17
И.о. ректора Одесского медуниверситета на третий день прорвался в кабинет 21
Минздрав опроверг российский фейк о холере на Донбассе 11
Польша отказалась строить забор на границе с Украиной и Беларусью 15
Экс-командующий ВМС предлагает заминировать Азовское море 38
Украина наладила выпуск реактивных пехотных огнеметов 30
Полиция усилит безопасность на дорогах в курортный сезон 26
Госавиаслужба выявила 13 критических недостатков в самолетах украинских авиакомпаний 22
В двух областях объявлен траур по жертвам ДТП под Житомиром 81
«Бумбокс» сыграл концерт на админгранице с Крымом 27
В Чернигове привязали к столбу мужчину с табличкой «Я ватник» 282
Порошенко поручил предоставить помощь пострадавшим в ДТП под Житомиром 23
РФ изменила тактику в Азовском море: искусственно задерживает суда на стоянке 82
Из Эстонии депортировали четырех украинцев 30
«Днепразот» возобновляет производство хлора 53

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что провела видеоконференцию с украинским режиссером Олегом Сенцовым.  В своем Instagram она опубликоваоа соответствующее фото.

«Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей», - сообщила Москалькова.

 

 

Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека. Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

 

Сенцов, по ее словам, рассказал, что ведет электронную переписку с матерью, общается по телефону с сестрой, много читает и даже хвалит библиотеку колонии.

Режиссер якобы опроверг информацию о критическом состоянии своего здоровья.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на информацию адвоката сообщала об ухудшении здоровья Сенцова.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги