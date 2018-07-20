Выполнение Минских соглашений, шансы на сохранение транзита газа, а также возможный нейтральный статус Украины, - политический обозреватель Денис Гаевский в своей статье анализирует, какие темы обсуждали на встрече в Хельсинки президенты Дональд Трамп и Владимир Путин.

«Насколько можно понять, администрация Трампа, в отличие от администрации Обамы, не возражает против имплементации «Минска-2». С другой же стороны, приняв закон «о реинтеграции/деоккупации Донбасса», Киев фактически в одностороннем порядке вышел из Минских соглашений, установив, что выборы в регионе не могут проводиться до законодательного провозглашения «деоккупации», а любые соглашения по Донбассу должны быть исключительно межгосударственными. При этом Россия не является стороной конфликта, а Киев пытается не воспринимать субъектность Донецка и Луганска», - подчеркивает политический обозреватель.

Что касается судьбы украинской ГТС, то наиболее разумный вариант - это переговоры о создании консорциума с участием Украины, РФ и ЕС.

«Что касается сохранения за Украиной объемов газа, достаточных для как минимум бездотационного функционирования газотранспортной системы (ГТС) и сохранения рабочих мест в отрасли, то наиболее разумным представляется начало переговорного процесса между Украиной, Россией и Евросоюзом относительно создания консорциума по управлению украинской «трубой». Среди всего спектра украинской политики с этой идеей уже не первый год выступает разве что Виктор Медведчук, глава организации «Украинский выбор» и спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в минской Трехсторонней контактной группе», - подчеркивает Гаевский.

Если же говорить о долгосрочных стратегиях внешних игроков по отношению к Украине, пишет далее Денис Гаевский, то имеются шансы на так называемую «финляндизацию» страны. Об этом пишет портал Focus Ukraine, созданный американским Институтом Кеннана, уточнив, что идея «финляндизации» Украины (хорошие отношения с Европой, отказ от членства в НАТО и сохранение тесных экономических связей с Россией) принадлежит украинскому политику Виктору Медведчуку.

«Действительно, в украинском обществе снижается уровень поддержки вступления в НАТО и растет запрос на прагматизацию экономических отношений с РФ, а идейные наработки Медведчука постепенно берут на вооружение все больше ориентирующихся на оппозиционного избирателя политиков, начиная с Юлии Тимошенко», - утверждает эксперт.

По его словам, промежуточный этап на пути к полноценной «финляндизации» — это «грузинский сценарий», реализованный после ухода с политической сцены Михаила Саакашвили. Он предполагает восстановление экономических и гуманитарных отношений с РФ при сохранении риторики о необходимости сближения с Западом.

«Вероятно, такой сценарий будет реализован в следующем политическом цикле в отношении Украины», - прогнозирует Гаевский.