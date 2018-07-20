В ночь с субботы на воскресенье в московском спорткомплексе «Олимпийский» пройдет финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между непобедимыми украинцем Александром Усиком и Муратом Гассиевым из России.

На кону будут стоять не только чемпионские пояса обоих боксеров (WBC, WBO, WBA и IBF), звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и трофей Мохаммеда Али, но и 10 млн долларов призовых. По мнению букмекеров, в этом поединке нет фаворита, сообщает Укринформ.

Лидер букмекерского дела – контора William Hill принимает ставки на успех обоих боксеров с одинаковым коэффициентом – 1,91. Ничья оценивается в 19.00. Впрочем, ничьи для бокса, как известно, - большая редкость.

bwin оценивает шансы практически так же: 1,91 - 23 - 1,91.

Характерно, что этот бой должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), но из-за травмы Усика его перенесли на более поздний срок. Новые торги на проведение боя 21 июля выиграла российская сторона, поэтому наш боксер теперь вынужден проводить поединок «на ринге» соперника. Кстати, на предыдущих стадиях суперсерии Усик также боксировал в гостях. В 1/4 финала он нокаутировал представителя Германии Марко Гука в Берлине, а в полуфинале по очкам одолел в Риге латыша Майрису Бриедиса.

Уроженец столицы Северной Осетии Владикавказа Гассиев в четвертьфинале WBSS нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика, а в 1/2-й досрочно победил испанца Юньера Дортикоса.

Всего за профи-карьеру на счету 31-летнего Усика 14 побед (11 – нокаутом), 24-летний Гассиев имеет 26 побед (19 – нокаутом). Еще один поединок Мурата в декабре 2015 года признан несостоявшимся. Причиной был удар россиянина после гонга об окончании третьего раунда, из-за чего его соперник – американец Айзе Томас – не смог продолжить бой.