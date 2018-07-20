Сегодня, 20 июля, от одного из пограничных нарядов из состава Объединенных сил, который осуществляет прикрытие отдела пограничной службы «Сартана», поступило сообщение о взрыве вблизи них противотанковой управляемой ракеты, которая была выпущена со стороны временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Личный состав и техника пограничного наряда повреждений не получили. Пограничники сразу приняли меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья личного состава и гражданского населения, организовали наблюдение», - говорится в сообщении.

Напомним, враг часто прибегает к таким провокациям, направленным не только на военнослужащих Объединенных сил, но и на мирных жителей Донбасса. Например, в мае текущего года российские оккупанты двумя противотанковыми управляемыми ракетами обстреляли КПВВ «Гнутово» во время его работы, когда мирное население осуществляло оформление документов для пересечения линии разграничения.