Сегодня, 20 июля, от одного из пограничных нарядов из состава Объединенных сил, который осуществляет прикрытие отдела пограничной службы «Сартана», поступило сообщение о взрыве вблизи них противотанковой управляемой ракеты, которая была выпущена со стороны временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
«Личный состав и техника пограничного наряда повреждений не получили. Пограничники сразу приняли меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья личного состава и гражданского населения, организовали наблюдение», - говорится в сообщении.
Напомним, враг часто прибегает к таким провокациям, направленным не только на военнослужащих Объединенных сил, но и на мирных жителей Донбасса. Например, в мае текущего года российские оккупанты двумя противотанковыми управляемыми ракетами обстреляли КПВВ «Гнутово» во время его работы, когда мирное население осуществляло оформление документов для пересечения линии разграничения.
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