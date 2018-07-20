Президент Петр Порошенко поручил предоставить всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с участием маршрутки в Житомирской области, которые находятся в больнице. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии, которая произошла на Житомирщине и унесла жизни 10 человек», – написал он.

Глава государства поручил руководству области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 20 июля, около 10:40 на 127 км автодороги Киев-Чоп вблизи села Глубочица Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли 10 человек, еще 10 – травмированы.