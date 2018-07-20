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Группа «Бумбокс» 19 июля провела концерт на административной границе с Крымом с банером «Free Sentsov, Free Crimea» перед сценой, которую развернули в сторону аннексированного полуострова. Таким образом музыканты требовали освобождения всех украинских политических заключенных из российских и крымских тюрем, пишет Крым.Реалии.

Солист Андрей Хлывнюк перед началом концерта отметил, что группа не ожидала, что на админграницу доберутся зрители. Он исполнил песню «Наодинці», обращаясь к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого удерживают в России.

«Акция по освобождению политических узников продолжается не один год, а с начала оккупации Крыма. Она приобрела огромный резонанс, и меня очень тешит, что именно в этот год, возможно, из-за голодовки Сенцова, весь мир встал в поддержку наших заключенных, чьим символом стал Олег Сенцов», – сказал Хлывнюк.

 

Видео с выступления опубликовано в Facebook пресс-секретаря группы Ольги Чертковой.

Специально для этого шоу была установлена сцена на контрольном пункте въезда-выезда Каланчак.

Напомним, недавно Хлывнюк получил письмо от Сенцова.  
ForUm

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