Правоохранители задержали третьего заключенного, сбежавшего 17 июля из одесской колонии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника областного управления Национальной полиции Руслан Форостяк.

«Личным составом Усатовского ОП ГУНП Одесской области совместно с патрульной полицией Одесской области задержан третий беглец из резонансного побега, который произошла накануне в Одессе», – написал он

По словам Форостяка, задержанный около суток прятался у кемпинга на автодороге Одесса-Киев вблизи КП «Дачное».

Напомним, 17 июля из одесской колонии общего режима №51 сбежали трое осужденных.

Двое сбежавших были задержаны 18 июля.